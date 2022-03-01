علاء عبد العال: أميل لطريقة كيروش.. وخسارته أمم إفريقيا كانت حظًّا

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أنه يميل لطريقة لعب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وأكمل علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أنا أميل لطريقة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فى الدفاع والتحول الهجومي".

وأضاف:" شاهدته مع المنتخب الوطني يلعب بشكل مميز، و خسارته لبطولة أمم إفريقيا كانت عن طريق ركلات الحظ".

وقال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه تولى مهمة الفريق في ظروف صعبة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" توليت فريق إيسترن كومباني الفترة الحالية فى ظروف صعبة ولكن أنا أقوم بعمل مع اللاعبين بإخلاص ودعم كبير من الجميع من أجل التغلب على كافة الظروف ".

وأوضح :" الفوز على سيراميكا كليوباترا ناتج عن العمل الجماعي داخل الفريق والنتائج الإيجابية الفترة الماضية مع الفريق تجعلنا نثق فى أنفسنا".

وتابع:" أملك لاعبين مميزين وأعمارهم صغيرة ولكن لاعبين لديهم إمكانيات.

وحقق فريق إيسترن كومباني، الفوز على سيراميكا كليوباترا، أمس، ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد من ركلة جزاء.