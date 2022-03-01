علاء عبد العال: محاضراتي في إنبي كانت تُسجل.. وهذه حقيقة محاربة النجوم

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه خلال تدريبه لفريق إنبي كان هناك أحد الأشخاص يسجل جميع المحاضرات قبل المباريات.

وأكمل علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" للأسف عندما كنت متواجدا فى إنبي كان هناك أحد الأشخاص يقوم بتسجيل محاضراتي.

وأضاف:" دائما أسمع أنى لا أحب التعامل مع النجوم، وذلك غير حقيقي، ولكنى لا احب النجم الذي يأتي من أجل اللعب لنفسه، وليس للفريق.

وأوضح علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أنه يميل إلى طريقة لعب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا: "أنا أميل لطريقة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فى الدفاع والتحول الهجومي".

واختتم علاء عبدالعال تصريحاته: "شاهدته مع المنتخب الوطني يلعب بشكل مميز، وخسارته لبطولة أمم إفريقيا كانت عن طريق ركلات الحظ".