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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من فاركو ويستشهد بفوزه على الزمالك في كأس الرابطة

الاهلي
الاهلي

قال الإعلامي محمد شبانة إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم بغلق صفحة الخسارة أمام صن داونز، مؤكدا أنها ليست نهاية المطاف؛ بل مباراة ضمن مباريات المجموعة.

وأكمل شبانة  مقدم برنامج "بوكس تو بوكس: موسيماني أكد للاعبين قدرتهم على الفوز في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنهم يجب أن يركزو في لقاء فاركو خاصة أنها مباراة صعبة أمام منافس عنيد سبق له تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في كأس الرابطة، ولا بد من احترامه".

وتابع: "شدد موسيماني أن الفريق يعاني من أزمة هجوم ية ولا بد من إعادة النظر فيها، وإيجاد الحلول الفنية؛ لعدم تكرار الأخطاء.

ونوه شبانه بأن موسيماني حذر المدافعين من التهاون أمام مهاجمي فاركو خاصة أن الفريق يضم لاعبين مميزين مثل عمرو جمال وهو مهاجم سابق في الأهلي ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن اللاعبين" .

فاركو عمرو جمال موسيمانى جنوب افريقيا كأس الرابطة

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