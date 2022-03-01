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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لـ روسيا: يجب وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

شجبت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، العنف القائم في أوكرانيا، مشددة على ضرورة ضبط النفس ووقف إطلاق النار والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية.

وقالت البعثة: "نحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي عبر السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين وعدم استهداف المدنيين".

وأضافت: "دولة الإمارات تجدد التأكيد على أهمية العمل للتوصل لوقف إطلاق نار فوري والسعي لإيجاد حلول سلمية للأزمة الأوكرانية".

وتابعت البعثة: "تنظر دولة الإمارات في الاحتياجات الإنسانية الأوكرانية الناجمة عن الأزمة من منطلق حرصها الدائم على تخفيف معاناة المدنيين تحت وطأة الصراع".

وأكدت البعثة الإماراتية على ضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للمدنيين في أوكرانيا والعمل على ضمان توفير الحماية لهم.

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