أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون: الحرب على أوكرانيا نتيجتها محسومة لصالح روسيا | فيديو

قال الدكتور خلدون النبواني أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون، إن الحرب في أوكرانيا محسومة لصالح روسيا، نتيجة الخلل العسكري، لافتا إلى أن أوكرانيا مصممة على مواصلة الحرب لآخر نفس.

وأضاف أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون، في حديثه لقناة "الغد"، أن الحرب مستمرة وقد تمتد لأيام أو أسابيع، مشيرا إلى أن العودة للحوار؛ حدثت نتيجة الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية.

وأشار أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون، إلى أن روسيا تريد إسقاط الحكومة في أوكرانيا برئاسة زيلينسكي، والمجيء بحكومة تكون موالية لموسكو، كما كان في السابق، وأيضا في بيلاروسيا، مضيفا أن روسيا وافقت على العودة للحوار، خاصة أن الحرب سيكون لها خسائر كبيرة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية وتصاعد العقوبات مع الوقت.

وأوضح أستاذ الفلسفة السياسية جامعة السوربون، أن العالم مقبل على انقسام جديد، ربما هو كان موجودا قديما، مشيرا إلى أن موسكو تريد العودة للساحة وفرض نفسها كقطب عالمي موازٍ للولايات المتحدة الأمريكية مع وجود الصين أيضا.

مفاوضات روسية وأوكرانية

وبدأت مفاوضات بين وفدين روسي وأوكراني، في منطقة حدودية بدولة بيلاروسيا.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، ستتركز المحادثات على الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من المنطقة.

من جهتهـ أبدى رئيس الوفد الروسي استعداد الوفد الاستمرار في المفاوضات حتى الوصول إلى تفاهم مع الجانب الأوكراني.