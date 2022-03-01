رئيس جامعة طنطا يؤكد على استثمار طاقات شركاء التنمية من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استثمار طاقات شركاء التنمية من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم والاهتمام وتمكينهم فى ظل" الجمهورية الجديدة".

وأشار الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى تدعم الطلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة على النحو الذي يمكنهم من ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية، وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وادماجهم في المجتمع فى إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف".

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية التربية النوعية بالجامعة، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن.

