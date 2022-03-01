3 مارس.. الطنبورة البورسعيدية تعود بحفلها الشهري على مسرح الضمة

أعلنت فرقة "الطنبورة" البورسعيدية، استعدادها من جديد لتقديم حفلها الشهري الثابت على مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية، برئاسة الفنان زكريا إبراهيم، وذلك يوم 3 مارس المقبل.

ويقدم أعضاء فرقة الطنبورة، على أنغام السمسمية ورقص البمبوطية، باقة من أشهر أغاني الفلكلور والمقاومة الشعبية والصيادين التي اشتهرت به مدينة بورسعيد الباسلة، ومن بين هذه الأغاني والتي لها شعبية كبيرة: "بتغني لمين يا حمام" و"شفت القمر" و"نوح الحمام" و"يا عازف الأوتار" و"كان لي قلب".

"الطنبورة" البورسعيدية فرقة مستقلة أسسها الفنان زكريا إبراهيم سنة 1989 في المدينة الباسلة بورسعيد، وتعد من أهم فرق مركز المصطبة للموسيقى الشعبية حاليا، وقامت بالعديد من الجولات الفنية في دول أوروبا، وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، وتُعرف الفرقة بأنها فرقة غنائية موسيقية راقصة تتفاعل مع المسرح الارتجالي الشعبي، وتسعى لحفظ وإحياء التراث الموسيقي الفلكلوري الذي كاد أن يندثر.