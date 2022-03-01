مدرب المريخ السوداني: لقيت ترحيبا كبيرا في القاهرة والشعب المصري ودود

أثنى لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني على ترحيب الشعب المصري له خلال تواجده في مصر لخوض مباريات فريقه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال لي كلارك في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشعب المصري شعب ودود جدا ولدي تاريخ معهم، وسنلعب مباراتي الأهلي في مصر ولقينا ترحيبا كبيرا" .



وعن عمله مع إسلام جمال مخطط الأحمال وتطوير الأداء بالجهاز الفني للمريخ قال: "كان اللقاء بالصدفة عبر الوكيل في السودان، أوصى الوكيل بإسلام، ومنذ الاجتماع الأول بإسلام عرفت أنه جيد في عمله وأكدت أن جاهزية اللاعبين أهم عمل بالنسبة له وعدم التعرض للعديد من الإصابات، وأدركت أن إسلام مناسب لهذا المنصب، وهو صغير السن ولكنه يعمل بجد".