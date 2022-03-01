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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
الاسكندرية 22 12
وادى النطرون 22 11
طنطا 23 12
شبين الكوم 24 12
دمنهور 23 12
بلطيم 22 11
مطروح 21 12
السلوم 21 11
سيوة 25 10
بورسعيد 22 12
دمياط 21 11
الزقازيق 24 12
المنصورة 23 11
الاسماعيلية 25 12
السويس 25 12
العريش 23 10
رفح 22 09
رأس سدر 24 12
نخل 22 04
نويبع 27 15
طابا 23 13
كاترين 23 03
الطور 23 11
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 14
الفيوم 25 10
بنى سويف 26 10
المنيا 26 08
أسيوط 27 08
سوهاج 27 09
قنا 28 10
الأقصر 30 10
أسوان 31 12
ادفو 30 12
أبوسمبل 31 11
الوادى الجديد 28 08
شلاتين 27 12
ابو رماد 26 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 24 14


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 34 23
المدينة 33 20
الرياض 28 16
المنامة 23 18
ابوظبى 25 17
الدوحة 27 15
الكويت 27 12
دمشق 20 08
بيروت 19 16
عمان 18 08
القدس 18 09
غزة 19 12
بغداد 23 13
مسقط 27 21
صنعاء 23 09
الخرطوم 37 22
طرابلس 17 11
تونس 14 11
الجزائر 13 04
الرباط 22 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 07 01
اسطنبول 06 02
اسلام اباد 22 11
نيودلهى 26 13
جاكرتا 32 25
بكين 10 03- 
كوالالمبور 34 24
طوكيو 16 09
اثينا 11 06
روما 13 01-
باريس 12 04
مدريد 18 05
برلين 06 04-
لندن 10 05
مونتريال 11- 14-
موسكو 01- 11-
نيويورك 02 03-
واشنطن 07 01
نواكشوط 27 17
اديس ابابا 24 11
 

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