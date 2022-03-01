إطلاق استوديو ساند ستورم لتعزيز صناعة القصص المصورة في الإمارات

أطلقت الإمارات استوديو ساند ستورم لتعزيز صناعة القصص المصورة في دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي التي تبلغ قيمتها 30 مليار درهم لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويهدف الاستوديو إلى دعم المبدعين عبر نشر أعمالهم وتمكينهم لبناء مسيرة مهنية مستدامة.

وكان قد ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، و منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد الاجتماع عدداً من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

وقال الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء، أقررنا خلاله ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد، بكلفة 12 مليار درهم، خلال السنوات القادمة؛ الهدف تسريع إنجاز الطلبات، والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة».

وأضاف : «اعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هدف المجلس وضع خطط، وتنفيذ مشاريع، وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحياً وتنموياً، بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها؛ متفائل بذياب بن محمد، متفائل بطاقة الشباب».