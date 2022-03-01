الهجرة العراقية: أكثر من 5 آلاف عالق في أوكرانيا

أحصت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ، عدد العراقيين العالقين داخل الاراضي الأوكرانية؛ مشيرة إلى أنه يجري التواصل معهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقــال المتحـدث بـاسـم الـــوزارة العراقية عـلـي عباس جهاكـيـر في إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسوية أوضاع الجالية الـعـراقـيـة المـتـواجـدة عـلـى الأراضي الأوكرانية".

وأوضـــح أن "عدد العراقيين المقيمين بشكل شرعي في أوكرانيا يبلغ 5 آلاف و535"، مشيرا إلى أن "الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجــراء حقيقي لإعـادتـهـم إلى البلاد أو نقلهم إلى بلدان مجاورة لأوكرانيا".

ولـفـت جهاكير إلــى "وجــود تنسيق عاجل مـن قـبـل وزارة الـخـارجـيـة مـع القنصليات والـسـفـارة الـعـراقـيـة فـي أوكـرانـيـا مـن أجـل التكفل بنقلهم، حيث تم توجيه نداء لهم من قـبـل المـكـاتـب الـتـابـعـة لـلـسـفـارة الـعـراقـيـة في كييف".

وفيما يخص العراقيين المقيمين بشكل غير شــرعــي عـلـى حـــدود بـيـلاروسـيـا وبـولـنـدا وليتوانيا، لفت جهاكير إلـى "إعــادة نحو 4 آلاف مهاجر، والعدد المتبقي يتراوح بين 3 ـ 4 آلاف مازالوا يقيمون في مخيمات بأماكن متفرقة من بولندا، حيث رفض أغلبهم العودة إلــى الـوطـن بـعـد إجـــراء مـقـابـلات مـبـاشـرة معهم من قبل اللجان المختصة بالوزارة".