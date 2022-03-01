من نوع إسكندر|الجيش الأوكراني: روسيا قصفت البلاد بـ 113 صاروخا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخا من نوع إسكندر.

ووفقا لشبكة "العربية"، نقلا عن مراسلها، فإن الهدوء يعم الآن في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ليلة من القصف الروسي ومحاولة دخول مجموعات تابعة لموسكو إلى المدينة للسيطرة عليها.

وبدورها، واصلت قوات الدفاع الأوكرانية انتشارها في مدينة كييف، كما اشترك مدنيون متطوعون بالدفاع عن عاصمة بلادهم.

وقد أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية بمدينة أوختيركا الأوكرانية.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط قصف روسي.

فيما رصد موقع ماكسار، الخاص بالأقمار الصناعية، صورا تظهر قافلة عسكرية روسية بطول 60 كيلومترا شمال كييف.

وقال ماكسار لشبكة "سي ان ان" الأمريكية في وقت سابق أمس الاثنين إن القافلة العسكرية الكبيرة تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية مقطوعة ومركبات لوجستية أخرى.

وأرجع ماكسار طول القافلة المحدث إلى صور الأقمار الصناعية الإضافية التي تم جمعها وتحليلها. وقال ماكسار إن البيانات والصور التي التقطت يوم الاثنين تظهر أن القافلة تمتد من قاعدة أنتونوف الجوية، على بعد حوالي 17 ميلاً من وسط مدينة كييف، إلى شمال بريبيرسك بأوكرانيا.

ولقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في هجمات صاروخية روسية أمس الاثنين على مدينة خاركيف الأوكرانية، من بينهم 3 أطفال.

وقال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "اليوم كان لدينا يوم صعب للغاية. لقد أظهر لنا أنها ليست مجرد حرب، إنها مذبحة للشعب الأوكراني".