عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من نوع إسكندر|الجيش الأوكراني: روسيا قصفت البلاد بـ 113 صاروخا

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخا من نوع إسكندر.

ووفقا لشبكة "العربية"، نقلا عن مراسلها، فإن الهدوء يعم الآن في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ليلة من القصف الروسي ومحاولة دخول مجموعات تابعة لموسكو إلى المدينة للسيطرة عليها.

وبدورها، واصلت قوات الدفاع الأوكرانية انتشارها في مدينة كييف، كما اشترك مدنيون متطوعون بالدفاع عن عاصمة بلادهم.

وقد أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية بمدينة أوختيركا الأوكرانية.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط قصف روسي.

فيما رصد موقع ماكسار، الخاص بالأقمار الصناعية، صورا تظهر قافلة عسكرية روسية بطول 60 كيلومترا شمال كييف.

وقال ماكسار لشبكة "سي ان ان" الأمريكية في وقت سابق أمس الاثنين إن القافلة العسكرية الكبيرة تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية مقطوعة ومركبات لوجستية أخرى.

وأرجع ماكسار طول القافلة المحدث إلى صور الأقمار الصناعية الإضافية التي تم جمعها وتحليلها. وقال ماكسار إن البيانات والصور التي التقطت يوم الاثنين تظهر أن القافلة تمتد من قاعدة أنتونوف الجوية، على بعد حوالي 17 ميلاً من وسط مدينة كييف، إلى شمال بريبيرسك بأوكرانيا.

ولقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في هجمات صاروخية روسية أمس الاثنين على مدينة خاركيف الأوكرانية، من بينهم 3 أطفال.

وقال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "اليوم كان لدينا يوم صعب للغاية. لقد أظهر لنا أنها ليست مجرد حرب، إنها مذبحة للشعب الأوكراني".

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن غزو روسي لأوكرانية قصف كييف الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

موضوعات متعلقة

8 رسائل قوية وتحذيران .. السيسي يكشف من الصعيد تحديات الجمهورية الجديدة

رئيس تضامن البرلمان لـ"صدى البلد": "حياة كريمة" أضخم مبادرة إنسانية في تاريخ مصر.. و"تكافل وكرامة" طور أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة.. وأدعو المواطنين إلى الاكتفاء بطفلين

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

أسوان في ثوبها الجديد.. مشروعات تنموية وخدمية عملاقة حصاد 2021

يوم‭ ‬المصريين

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

مصر وأوكرانيا.. 29 عاما من العلاقات القوية والاحترام المتبادل بين البلدين

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

ترشيحاتنا

البرلمان العربي: قرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية انتصار للشرعية

مدرب المريخ السوداني: كنت أتمنى تعادل الأهلي مع صن داونز..والمجموعة أصبحت معقدة

رئيس الشيشان يعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بـ أوكرانيا

836 جنيهاً .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-3-2022

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 1-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ