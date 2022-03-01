فيزا: مستعدون للامتثال إلى عقوبات إضافية قد تتخذ ضد روسيا

نقلت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، عن شركة فيزا قولها إنها مستعدة للامتثال لعقوبات إضافية قد تتخذ ضد روسيا.

في سياق آخر، عرضت فضائية "العربية" فيديو يرصد مشاهد لأطفال أوكرانيا الذين يحاربون السرطان والخوف من القصف في قبو المستشفى.

وأفاد الفيديو، بأنه مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وفرار الآلاف من السكان إلى الملاجئ للاحتماء،

استلقى عشرات الأطفال وأمهاتهم على حصائر في قبو مستشفى للأطفال بالعاصمة كييف.

وأضاف أن بعضهم بحاجة إلى أكسجين إضافي وآخرون يحتاجون لحقن دوائية ضرورية، فبعض الأطفال لا يستطيعون العودة لمنازلهم أو الفرار من العاصمة مع عائلاتهم لأنهم مصابون بالسرطان والذي يتطلب علاجًا منتظمًا.

وذكر أنه في ظل مخاوف من نقص الإمدادات الغذائية يحاول المستشفى تقليل عدد المرضى قدر الإمكان، خصوصًا أنه يعالج أيضًا أطفال أصيبوا بشظايا وأعيرة نارية خلال القصف الروسي على أوكرانيا.