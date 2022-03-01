مدرب المريخ السوداني: موسيماني تحت الضغط دائما.. وأحترم نجاحاته مع الأهلي

كشف لي كلارك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المريخ السوداني رأيه في بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مشددا على أنه دائما ما يكون تحت الضغط بسبب جمهور الأهلي.



قال لي كلارك في حواره عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " هو مدرب زميل وأحترمه كثيرا، وهو تحت الضغط دائما، نظرا لكونه يقوم بتدريب الأهلي المطالب دائما بالفوز، وحقق نجاحات كثيرة، ويقدم أداء جيدا مع فريقه لذلك أحترمه كثيرا"



أضاف: "في الأهلي لن يُقبل منك سوى بالفوز، التعادل أمر غير جيد وكذلك بالطبع الخسارة، لذلك موسيماني تحت الضغط دائما من الجماهير التي ترغب في فوز الأهلي دائما"



وختم حديثه قائلا: "أعتقد أنني أستطيع أن أفوز في أي منافسة أشارك خلالها وأتحدث مع اللاعبين حول هدفي الذي دائما يكمن في حصد اللقب، لدينا فريقا جيدا، ونعمل بشكل جيد على تحقيق نتائج أفضل خلال البطولة، ولم يتوقع الناس أداءنا المميز ونتائجنا في الجولات الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وسنواصل بتلك الروح والعزيمة في المباريات المقبلة"