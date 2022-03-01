رئيس الجالية المصرية: "معايا حافلتين ومتجهين إلى حدود بولندا من 12 ساعة ولسه موصلناش"

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إن الوضع في أوكرانيا يسير أسوأ فأسوأ وليس مطمئنا ، مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية، وهناك تواصل وترتيب مع السفارة المصرية بكييف، ووزارة الهجرة، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، من أجل حصر أعداد المصريين المتواجدين في أوكرانيا.

وأضاف علي فاروق في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، يعيش في أوكرانيا حوالي 6 آلاف مصري، منهم مواطنون ومنهم طلاب، ولكن الأغلب طلاب بنسبة 65% من إجمالي العدد، مشيراً إلى أنهم موزعون على أكثر من مدينة أوكرانية، ولكن الأغلب في منطقة شرق أوكرانيا التي تخضع حالياً للقصف الروسي.

وتابع رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا قائلاً: "احنا على مدار الأيام السابقة، نساعد المصريين في مغادرة أوكرانيا .. أنا حالياً معايا حافلتين من المصريين ومتجهين إلى حدود بولندا .. وبقالنا أكثر من 12 ساعة ولسة موصلناش".

وأكمل علي فاروق قائلاً: "احنا بنعرف كل اللي بيتحركوا من أوكرانيا من خلال الجمعيات اللي إحنا عاملنا في كل مدينة أوكرانية .. وكل ساعة تقريباً بيمشي حوالي 100 مصري من أوكرانيا"،