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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عن قرار ..

صبري الجندي: منع الدعم عن المخالفين قرار جيد ويحتاج للمتابعة المستمرة

صبري الجندي مستشار
صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، ان قرار منع الدعم عن المعتدين على الاراضى الزراعية قرار جيد ولكن إذا طبق بطريقة سليمة متبوعا بخطوات جادة تضمن تنفيذه .


واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه لضمان تنفيذ القرار يجب ان تكون أدوات الرقابة والمتابعة فاعلة ومستمرة ،بالاضافة الى انه  لابد ألا تستثنى القرارات أحدا ، ولابد ان يكون هناك حصر دقيق للمخالفة وواقعى.

ازالة التعديات على الأراضي الزراعية 


وطالب ان القرارات التى تصدر من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والخاصة بالبناء المخالف لابد ان تصدر بآليات التنفيذ حتى تكون قرارات مؤثرة وفاعلة ورادعة للمخالفين.


وشدد على انه لابد ان يتم تطبيق قرارات جزائية على المخالفين دون تمييز احد حيث انه يتم تنفيذ القرارات في بدايتها بشكل منضبط  لفترة قصيرة ثم يعود التراخى والتكاسل عن التطبيق ،لافتا الى انه اذا حدث التراخى في التطبيق فلإنه لن يكون هناك رادع للمواطنين المخالفين وسيتم تكرار المخالفات.


ونوه الى انه لابد ان يتم عقاب من يساعد المخالف على اتمام مخالفته واعتباره شريكا في المخالفة.
وعن استخدام المتغيرات المكانية في رصد المخالفات الجديدة للبناء قال:ان هذا يحدث بشكل دورى ولكن لابد من مقارنتها بأرض الواقع دوريا حتى يكون لدينا حصر دقيق وواقعى لمخالفات البناء الجديدة .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال  منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بالمحافظات، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محافظي: الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ، و مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولي  الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص الشديد على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، في إطار التصدي بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض موقف المتغيرات المكانية في 12 مركزا بـ 12 محافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام المحافظين والمسئولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدي ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها في مهدها؛ من أجل حماية رقعتنا الزراعية التي يهدرها هؤلاء المعتدون، مع ضرورة إزالة أي مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور.

وتابع: "مش عاوز بناء مخالف على أي متر تاني بالأرض  الزراعية.. وأُحمّل المحافظين  المسئولية"، خاصة أنه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالي لن نسمح بأي مخالفة بناء مرة أخرى.

وتم استعراض تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة العسكرية فيما يتعلق بـ 12 مركزا في محافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الاجتماعات الخاصة بهذه المنظومة؛ لمتابعة هذا الملف المهم الذي يعد قضية أمن قومي، قائلا: "لن نترك هذا الملف أبدا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ولن نمّل من متابعتها حتى يتحقق ذلك وتنتهي تلك الجرائم التي يتم ارتكابها على الأراضي الزراعية، وتهدر حقوق الأجيال المقبلة".

منع الدعم وزير التنمية المحلية البناء المخالف الأراضى الزراعية

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