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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن اعتماد 28 محفظًا ومحفظة

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار 28 محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الخامسة والعشرون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه 2585 محفظًا ومحفظة. 

وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:

1.جمال عبد الباسط عبد العزيز مصيلحي

المنوفية

2.سمير علي عبد اللطيف عز الدين

المنوفية

3.إبراهيم فهمي إبراهيم إسماعيل

المنوفية

4.محمود وجيه إبراهيم سلام

المنوفية

5.أمير محمد حسين أبو ضلع

المنوفية

6.علاء محمد أحمد شرف

المنوفية

7. أحمد فوزي محمد محمود

المنوفية

8.عبد السلام محمد محمود زيد

المنوفية

9.سعاد ربيع أحمد محمد

المنوفية

10.ندا عمرو عبد العزيز المهدي

المنوفية

11.حكمت السيد عبد الحميد زيد

المنوفية

12.هبة عبد الفتاح محمد علي

المنوفية

13.ولاء محمد نجاح بكار

المنوفية

14.إنعام محمود محمد نعام

المنوفية

15.فاطمة عبد الهادي عبد السلام نصر

المنوفية

16.فاطمة مختار عبد الحميد سعد الدين

المنوفية

17.دعاء محمود محمدحجازي

المنوفية

18.مريم محمد مرسي حجاج

المنوفية

19.هبة عزت مصطفى نصار

المنوفية

 

20.أميرة ربيع أحمد عبد القادر

المنوفية

21.هانم السيد طلبة محمود

المنوفية

22.هناء أحمد إمام إبراهيم

المنوفية

23.أمينة محمد عبد العزيز يوسف

المنوفية

24.نبوية السيد عبد العزيز الصباغ

المنوفية

25.سحر محمود محمد زيد

المنوفية

26.الشيماء صبري أحمد محمود

المنوفية

27.فاطمة السيد السيد عبد العزيز

المنوفية

28.نادية صابر عبد الحميد مرسي

المنوفية

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

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