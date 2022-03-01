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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس شتوية…هاني سلامة يخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاني سلامة
هاني سلامة

نشر الفنان هاني سلامة صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر هاني سلامة في الصورة بملابس شتوية و علق قائلًا:" صباح الخير عليكم"
 

يذكر أن هاني سلامة أعلن عن بدء تصوير مسلسل “ملف سري”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

 

ونشر هاني سلامة صورة من أول يوم تصوير، وعلق كاتبًا: “بدء تصوير مسلسل “ملف سري” رمضان ٢٠٢٢، المسلسل انتاج شركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأليف/ محمود حجاج، إخراج/ حسن البلاسي، دعواتكم".

هاني سلامه التواصل الاجتماعي انستجرام الفن مصر أحدث ظهور

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