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فاتن عبد المعبود: الرئيس حريص على تقديم معلومات ورسائل معينة لتوعية المواطن المصري

الإعلامية فاتن عبد
الإعلامية فاتن عبد المعبود

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن هناك العديد من التصريحات التي أطلقها الرئيس السيسي أمس خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث دعا الرئيس إلى تضافر جهود الدولة لتحقيق التنمية ومحاربة الفقر والجهل والتخلف.

وأضافت فاتن عبد المعبود خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"،اليوم الثلاثاء، أن دعى الرئيس السيسي أيضاً للتحول إلى الغنى والوعي والمعرفة والتقدم والازدهار، مؤكداً أن ذلك لم يتحقق إلا عندما نضع هذا المشروع كـ ركيزة نتحرك بها لتغيير الواقع للأفضل في كل شيء.

وتابعت الإعلامية أن الرئيس السيسي أشار خلال هذا الإنطلاق أمس، إلى أن الأمر لن يتعلق بتنمية الأسرة المصرية فقط بل بتنمية الدولة المصرية بأكملها،منوهاً أن أسباب الاستقرار الحقيقي تكمن في الوصول إلى الرضا المجتمعي.

وأشارت فاتن عبد المعبود إلى كلمة الرئيس أمس حينما قال: "لسنا المسئولين عن الرضا المجتمعي كدولة فقط، بل نحتاج أن نتحرك جميعاً لإصال ذلك للناس، كي يشعروا بالوعي بأن هذا العدد من النمو السكاني لن تكفيه الأرض الزراعية، ولا المدارس، ولا سوق العمل .. فهل سننجب أطفالاً لنعذبهم أم ليعيشوا بصورة لائقة؟".

وعقبت الإعلامية قائلة: "الرئيس كان حريص على تقديم معلومات ورسائل معينة ليس فقط للمسئولين، بل لتوعية المواطن المصري أيضاً والاهتمام بما يشعر به".

فاتن عبد المعبود الرئيس السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برنامج صباح البلد صدى البلد

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