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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق فعاليات منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى. 

صرح بذلك  المستشار  الاعلامى لرئيس المنتدى أحمد قنديل، مؤكدا أن رئيس المنتدى أعلن عقب اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي  فعاليات (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) أمس، ونظرا لأهمية هذا المشروع فى دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، سوف تستضيف مصر منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والذى يضم 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والإفريقية من  المهتمين بقضية التنمية والسكان .

وأوضح القصبى أن الجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب وبحضور عدد كبير من الوزراء وأبرز المتحدثين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتحدثبن من عدة دول اليابان  والسودان ليبيريا وماليزيا والأردن وغيرهم من الدول المشاركة كما أن هناك عدد من المشاركات عبر zoom.

ويناقش الاجتماع  في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات، بشأن:

- تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية .
- حقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة .
- التنمية البشرية  والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة .
- دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر السودان

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