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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلوا 20 معزيًا .. مسلحون يفتحون النار في تشييع جنازة بـ نيجيريا

إطلاق نار عشوائي
إطلاق نار عشوائي

لقى 20 شخصا على الأقل حتفهم إثر إطلاق مسلحين النار على جنازة في جنوب شرق نيجيريا.

وأفادت الشرطة المحلية بمدينة إيبنيبي بولاية أنامبرا في جنوب شرق نيجيريا، في بيان نشرته صحف محلية، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين، يُشتبه في كونهم أعضاء في جماعة محظورة، اقتحموا مراسم دفن أحد زعماء المدينة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا من المُعزين.

وأضافت الشرطة أنه تم نشر فرق تكتيكية تابعة لقوات الأمن إلى المنطقة للحفاظ على الهدوء. 


ويأتي هذا الهجوم وسط موجة جديدة من أحداث العنف التي تتعرض لها مدن جنوب شرق نيجيريا في الآونة الأخيرة.

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