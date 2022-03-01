الصحة السعودية: استمرار تراجع أعداد حالات كورونا الحرجة

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الانخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 554 حالة، فيما تم، أمس الإثنين، تسجيل 601 حالة، وذلك بتراجع قدره 47 حالة، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 61 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (61081060) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.



وأضافت أنه تم تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، وتسجيل 839 حالة تعافٍ، و3 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أمس الأول الأحد، إن المملكة تجاوزت مرحلة متحور أوميكرون.