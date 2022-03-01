المعاملة بالمثل.. هيئة الطيران الروسية تغلق المجال الجوي أمام سويسرا

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المجال الجوي الروسي أمام الطائرات المسجلة في سويسرا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته برن بحق شركات الطيران الروسية.

وأوضحت هيئة الطيران - في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - أن هذه الخطوة جاءت ردا على تحرك مماثل من جانب سويسرا.

وأضاف البيان: "بالأمس وبناءً على القانون الدولي وردا على الحظر السويسري على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية أو المسجلة في روسيا، تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية لطائرات المدنية التي تعمل أو المسجلة في سويسرا".

كان الرئيس السويسري، إجناسيو كاسيس، أعلن، أمس الاثنين، أن سويسرا ستتخلى عن التزامها بـ "الحياد السويسري" لصالح تبني عقوبات ضد روسيا، مضيفا أن إجراءات برن ستكون متماشية مع تلك التي تم تبنيها بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتشمل العقوبات إغلاق المجال الجوي السويسري أمام جميع الرحلات الجوية القادمة من روسيا، بما في ذلك الطائرات الخاصة، باستثناء الرحلات الإنسانية ورحلات البحث وحالات الطوارئ.

وأغلقت روسيا أمس مجالها الجوي أمام الدول التي اتخذت إجراءً مماثلا بحقها، وأشارت هيئة الطيران الروسية إلى أن الحظر طال 36 دولة؛ وهي: النمسا وألبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبلغاريا وجزر فيرجن البريطانية والمجر وألمانيا وجبل طارق واليونان والدنمارك وجيرسي وإيرلندا وآيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا.