عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تحاصر مدينة خيرسون الأوكرانية بـ أكمنة تفتيش

القوات الروسية
القوات الروسية

قال عمدة مدينة "خيرسون" الأوكرانية إيجور كوليخاي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أقامت نقاط تفتيش عند مداخل المدينة، مضيفا أنه من الصعب معرفة كيف سيتطور الوضع.

وأكد كوليخاي - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن مدينة "خيرسون" كانت ولا تزال أوكرانية، مطالبا المواطنين بعدم الخروج أثناء حظر التجوال وعدم الدخول في أي محادثات مع أحد وعدم استفزاز العدو للصراع، على حد قوله.

وقد أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مطار "خيرسون"، ذلك بعدما قال مسئولون أوكرانيون إنه تم مهاجمة المدينة خلال الليلة الماضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

الغموض يخيم على مستقبل أسعار الذهب بسبب عقوبات روسيا.. والجرام يرتفع جنيهين

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

نقل تدهس 6 سيارات أعلى الدائري وتتسبب في زحام شديد

ترشيحاتنا

واشنطن بوست: الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة جديدة ولا يمكن التنبؤ بالنتائج

لا نسعى للحرب مع روسيا.. الناتو يتهم بوتين بمحاولة نسف السلام في أوروبا

شاهد.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد العقارات

آخر نداء|للعالقين في رومانيا سرعة التوجه للسفارة المصرية والذهاب للمطار جماعيا

باليوم العالمي للحماية المدنية.. شاهد فريق نسائى ينقذ مواطنا محتجزا أعلى عقار

الغاز الروسي.. الحرب ليست سلاحا فقط|ماذا يحدث للعالم لو خفضت موسكو إنتاجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

فيديو

صُلح على فراش المرض.. انتهاء الخلاف بين سمير صبري وسماح أنور|فيديو

الخارجية لسفارات الخارج توجه بتيسير استقبال المصريين العالقين على حدود أوكرانيا.. فيديو

بطلقات طائرة حربية.. تفاصيل إصابة أول مصري في أوكرانيا

غابت عن الشاشة في ظروف غامضة.. ما لا تعرفه عن جالا فهمي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ