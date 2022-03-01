القوات الروسية تحاصر مدينة خيرسون الأوكرانية بـ أكمنة تفتيش

قال عمدة مدينة "خيرسون" الأوكرانية إيجور كوليخاي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أقامت نقاط تفتيش عند مداخل المدينة، مضيفا أنه من الصعب معرفة كيف سيتطور الوضع.

وأكد كوليخاي - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن مدينة "خيرسون" كانت ولا تزال أوكرانية، مطالبا المواطنين بعدم الخروج أثناء حظر التجوال وعدم الدخول في أي محادثات مع أحد وعدم استفزاز العدو للصراع، على حد قوله.

وقد أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من مطار "خيرسون"، ذلك بعدما قال مسئولون أوكرانيون إنه تم مهاجمة المدينة خلال الليلة الماضية.