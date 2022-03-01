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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالناصر محمد يعيد ترتيب أوراق الإنتاج الحربى من جديد

صدى البلد


نجح عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى فى إعادة الانضباط مرة آخرى لصفوف فريقه بعد توليه المسؤلية الفنية للفريق قبل الانتقالات الشتوية الماضية وأبرم عدة صفقات من أجل سد الثغرات التى كانت موجوده فى الفريق ببداية الموسم وأثرت بالسلب على نتائجه.


وواصل الإنتاج الحربى سلسلة عروضه القوية بالتعادل الإيجابى مع بتروجيت ورفع رصيده للنقطة 21احتل بها المركز الـ11 بجدول المسابقة بعد أن كان الهبوط يطارد الفريق قبل قدوم الجهاز الفنى الحالى.


واتفق عبدالناصر محمد مع مدير الكرة شريف شعبان على اعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق خلال الفترة الحالية من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول المجموعة خاصة وأن هناك رغبة قوية لدى اللاعبين فى اعادة الإنتاج الحربى مرة آخرى إلى سابق ووضعه والمنافسة على الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.


وأبدى المدير الفنى رضاه التام عن مستوى اللاعبين خلال المباريات الماضية وسعادته بقدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات التى تطلب منهم داخل المستطيل الأخضر، واكد أن الجميع يعمل بكل قوة من أجل اعادة الفريق إلى وضعه الطبيعى بين اندية القمة.


وأكد عبدالناصر محمد أن ادارة الإنتاج الحربى بقياده اللواء أشرف عامر والعميد حسام الشربيني المدير التنفيذي تساند اللاعبين وتقف خلف الجهاز الفنى من أجل عبور الفترة الصعبة التى يمر بها الفريق وان المنظومة كلها داخل النادى تقف على قلب رجل واحد من أجل اعادة الإنتاج الحربى إلى سابق عهده.

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