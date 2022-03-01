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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتواصل حتى المساء.. أمطار رعدية على مناطق بالسعودية

السعودية
السعودية

نبّه المركز الوطني للأرصاد السعودي من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبوعريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصبيا، وفيفا، وهروب.
 

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الانخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 554 حالة، فيما تم، أمس الإثنين، تسجيل 601 حالة، وذلك بتراجع قدره 47 حالة، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 61 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (61081060) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.
 

وأضافت أنه تم تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمملكة، وتسجيل 839 حالة تعافٍ، و3 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

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