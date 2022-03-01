إيهاب فهمي صاحب مكتبة في بيت الشدة

أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل "بيت الشدة" بجانب نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، حيث يستأنف تصوير مشاهده بالعمل خلال الأيام الجارية، بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف "فهمي"، في بيان صحفي، أنه يجسد شخصية مهمة جدا بالأحداث الدرامية للعمل، ورجل صاحب مكتبة وشخص مثقف جدا وله رؤية جميلة في الحياة وصاحب فكر، ويواجه تطورات عديدة بشخصيته خلال أحداث العمل.

مسلسل "بيت الشدة" يخوض بطولته النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل ٢٠٢٢.

ويشاركهما في بطولة مسلسل بيت الشدة، النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.