الحرب ومأساة اللاجئين.. طالب مغربي يفتح مطواه لإنقاذ الشباب العرب والأفارقة| فيديو

مضت حتى الآن 5 أيام من الحرب الروسية الأوكرانية، واليوم هو السادس في مسار الأحداث، التي بدأت فجر الخميس الماضي، بقصف عنيف على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية والتي لم تقاوم القصف الصاروخي و المدفعي والجوي الروسي.

وعلى مدار هذه الـ 6 أيام، تحاول العديد من الجاليات الأجنبية، الابتعاد قد الإمكان عن كييف العاصمة الأوكرانية، وعن أوكرانيا كلها، إلى حدود بولندا ورومانيا، وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 368 ألف لاجئ غادروا أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لها صباح الخميس الماضي.

التمييز ضد العرب والأفارقة

من ناحية أخرى تعاني العديد من الجاليات العربية والأفريقية، التمييز من الجنسيات الأوروبية الأخرى، حيث نشر العديد من اللاجئين مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل المختلفة يرون فيها كيف عانوا من العنصرية والتمييز حيث تم رفض السماح لهم بصعود القطارات واحتجازهم، بينما يتم السماح للأوكرانيين بالمرور أولا.

ومن ضمن القصص الغربية، هي لطالب عربي، يدعى أحمد، وهو طالب مغربي مقيم في أوكرانيا، تم تداول مقطع الفيديو الخاص به، أثناء ذهابه لركوب القطار حتى يخرج من أوكرانيا إلى بولندا، فوجد أنه يتم منع الطلاب العرب والأفارقة من الركوب.

فما كان من الطالب المغربي "أحمد"، إلا أن سحب سلاحه الأبيض ليفتح طريق للجاليات والطلاب العرب والأفارقة لركوب القطار، وكان مدافعا عن التمييز والعنصرية التي يتعرض لها الجنسيات العربية والأفريقية.

من ضمن القصص أيضا، الطالبة الصومالية آسيا، وهي تدرس الطب في كييف، ونشرت مقطع فيديو على تويتر مع بدء الهجوم الجوي على المدينة، وتمكنت من الفرار مع بعض أصدقائها، ولكنها لم تكن مستعدة للرحلة الطويلة التي قامت بها إلى بولندا، وقضت ثلاثة أيام بدون طعام أو نوم قبل أن تبلغ معبر مديكا الحدودي يوم الأحد.

وقال آسيا إن الأفارقة منعوا من العبور على مدى ست ساعات، رغم أنه كان يسمح لحافلات تحمل نساء أوكرانيات وأطفالهن باجتياز المعبر.

وكان كلايسون مونييلا المسؤول الكبير بوزارة خارجية جنوب أفريقيا قد نشر تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن "الطلاب الجنوب أفريقيين وغيرهم من الأفارقة يتعرضون لمعاملة سيئة على الحدود الأوكرانية-البولندية".