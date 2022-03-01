مظاهرات في كبرى مدن العالم تنديدا بالغزو الروسي لأوكرانيا.. فيديو

عرضت قناه " euronews (عــربي)" فيديو من سيدني إلى نيويورك مرورا ببراغ وكوبنهاغن والقدس ومانيلا حيث تتواصل المظاهرات المتضامنة مع الشعب الأوكراني والمنددة بالغزو الروسي.



وأوضح الفيديو أن المتظاهرون ندد بشعارات أبرزها "أوقفوا الحرب، أوقفوا بوتين"، وأعربوا عن خشيتهم من أن يطول أمد النزاع.

وأضاف الفيديو أنه في أستراليا أضيئت أشرعة دار الأوبرا الشهيرة في سيدني والبرلمان الأسترالي في كانبيرا باللونين الأزرق والأصفر لإظهار التضامن مع أوكرانيا وقالت أستراليا إنها ستدعم كييف بمعدات عسكرية ثقيلة لمساعدة الأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي.