نائب: السيسي حريص على الحديث مع شعبه بكل صراحة وشفافية

قال النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يومه الأول وهو حرصه الشديد على الحديث مع الشعب المصرى بكل وضوح وصراحة وشفافية، لا يجمل ولا يزين، بل يتحدث بلسان الواقع.

وأوضح النائب، في تصريحات له، أن الرئيس السيسى لديه إرادة صلبة وقوية على تجاوز كل الصعاب والتحديات لكنه ينشد فقط استيقاظ وعي المواطن وإدراكه وفهمه للتحديات التى تواجه مصر، مع تحمل المواطن نصيبه من المسئولية فى أشياء ومجالات كثيرة.

وأكد أن الرئيس السيسي يدرك تمامًا أن مصير ومستقبل وتقدم الأوطان هو مسئولية تشاركية ما بين القائمين على الدولة وجموع الشعب، وإذا أخل أي طرف بدوره فإن المعادلة تصاب بالاختلال.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى بالأمس تحدث فى مناسبة تعد مفصلية ومحورية فى مسيرة الدولة المصرية نحو التنمية والتقدم وتحقيق الطموحات والآمال والتطلعات وإصلاح ما خلفه الماضي من غياب للوعي وعدم تحمل للمسئولية، تحدث الرئيس بالأمس بكل وضوح وشفافية وكشف النقاب عن عوامل وقضايا وملفات كثيرة تشمل تحديا كبيرا فى طريقنا ومسيرتنا، كما أجاب بكل وضوح وبشكل مباشر في عقل وذهن المواطن المصري.