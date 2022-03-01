الأوقاف: اعتماد 32 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة كفر الشيخ “المجموعة السابعة” من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم :

1. محمود عبد المولى سعد أحمد كفر الشيخ كلية الدعوة الإسلامية ممتاز مع مرتبة الشرف

2. رزق مسعود رزق علي الأحول كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد جدًا

3. محمود واصف محمود أحمد كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد

4. محمد محمد محمد درويش كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد

5. عمر محمد علي السيد كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد

6. قاسم علي محمد علي خضر كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد

7. محمد السعيد عبد العال كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد

8. محمد السعيد فاروق النجار كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد

9. فتحي أحمد عبد الواحد أبو باشا كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد

10. محمد عبد السلام حسن حسن غازي البربري كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد

11. مهدي مسعد إبراهيم عيد كفر الشيخ كلية الشريعة الإسلامية جيد

12. محمود خالد عبد العزيز شقطاية كفر الشيخ كلية الشريعة الإسلامية جيد

13. محمد خميس عبد المقصود عبد المطلب الإمام كفر الشيخ كلية الشريعة الإسلامية جيد

14. خالد خالد الشوادفي حسن حميدة كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

15. محمد يحيى عطية أبو شعيشع كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

16. طارق محمد محمد أبو اليزيد الخولي كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

17. محمد مصطفى محمد فضلية كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

18. محمود ماضي عفيفي بدوي دويدار كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

19. عمرو يوسف فرج علي محمد كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

20. أحمد ناصر محمد سيد أحمد سعد كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

21. عمرو السيد سعد أبو عمر كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

22. أمير محمد عبد الفتاح جبر عصر كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

23. محمد سعد غضبان الستري حنفي كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

24. أحمد محمود عبد الله عبد الباري كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

25. محمد عادل شعبان السيد سهيل كفر الشيخ كلية الدعوة الإسلامية جيد

26. مجدي فهمى عبد العزيز محمد إبراهيم كفر الشيخ كلية اللغة العربية جيد

27. السيد عبد الرازق السيد زهرة كفر الشيخ كلية اللغة العربية جيد

28. عبد الرحمن دربالة رمضان دربالة كفر الشيخ كلية القرآن الكريم جيد

29. رجب صلاح عبد المقصود عبده كفر الشيخ كلية القرآن الكريم جيد

30. محمد فكري فؤاد فؤاد البدوي كفر الشيخ كلية القرآن الكريم جيد

31. عز الدين خميس محروس مرسي كفر الشيخ كلية القرآن الكريم جيد

32. محمود جمال أحمد أحمد الفخراني كفر الشيخ كلية التربية – قسم اللغة العربية جيد

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومي .

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.