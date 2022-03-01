السياحة والآثار: نجاح ملحوظ للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري Sunny January على مواقع التواصل الاجتماعي

حققت الحملة الترويجية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أوائل هذا العام تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق) بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، والتي تم استكمالها بعد ذلك تحت عنوان Sunny January )يناير المشرق)، حققت نجاحاً ملحوظاً علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من الدول التي أُطلقت بها الحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء إطلاق هذه الحملة للترويج للمقصد السياحي المصري في موسم الشتاء الحالي وبما يساهم في دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق، بالإضافة إلى أنه تم في ذات الإطار توجيه حملة خاصة لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على قضاء عطلات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة بالمدن السياحية المصرية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم إطلاق هذه الحملة اعتباراً من ٢٥ ديسمبر الماضي ولمدة تتراوح من ٤-٨ أسابيع على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في الدول المستهدفة وهي facebook,youtube,instagram,snapchat,tiktok, vk.

وأضاف أن هذه الحملة نجحت في الوصول لعدد ١٠٧ ملايين مستخدم، إلى جانب نجاحها في رفع معدلات البحث الإلكتروني عن مصر بهذه الأسواق المستهدفة بنسبة ٩٥% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن استخدام الوسائل الترويجية الحديثة في إطلاق مثل هذه الحملات الإلكترونية للترويج السياحي يعطي القدرة على قياس درجة فعالية ومدى جدوى هذه الحملات من خلال أرقام ودرجات التفاعل علي منصات التواصل الاجتماعي والذي يعتبر جزءاً مهماً جدا في تطبيق مرونة ومنهجية التخطيط لتلك الحملات.



وأشارت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إلى أن الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محتوي متنوع ما بين صور وفيديوهات ومحتوي مكتوب من منشورات يعتبر جزءا أساسيا من المزيج التسويقي للوزارة، وتعد صفحات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من العلامة التجارية للمقصد السياحي المصري، والآلية الرئيسية لمشاركة هذه المحتويات الدعائية، وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.

وأوضحت سوزان مصطفي مدير عام الترويج السياحي بالهيئة أنه تم من خلال هذه الحملة تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي المختلفة في عدد من المحافظات السياحية والأثرية، وكذلك الطقس الدافئ في مصر المملوء بالألفة والمرح والشمس المشرقة واللطف الذي يتمتع به المصريون.

جدير بالذكر أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

