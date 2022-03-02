شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان.. صور

تعمل شركة تصنيع سيارات السباق والدراجات النارية النمساوية KTM على تطوير نسخة قانونية للطرق من سيارتها X-Bow GT2 ، والتي ستنافس سيارات الأوزان الخفيفة ذات الحجم المنخفض بما في ذلك راديكال رابتشر ودالارا سترادال، وستكون هذه ثاني سيارة من طراز KTM، تنضم إلى شقيقها X-Bowذي السقف المفتوح، والذي تم بيعه بأشكال مختلفة منذ عام 2008.

شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان

رصدت سيارة KTM X-Bow GT2 الجديدة من قبل المصورين أثناء خضوعها لاختبارات الطقس البارد، وهي ترتدي هيكلًا مفصلًا تمامًا ويختلف اختلافًا جوهريًا في موقعه عن X-Bow، حيث يروج لمواصفات القوة والأداء التي تجعله منافسًا قويًا للسيارات الخارقة، سترتدي السيارة الجديدة على لوحة اسم جديدة لتعكس موقعها الذي يركز على الطريق.

شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان

ستعتمد سيارة KTM X-Bow GT2 القوة على محرك حرك توربيني مثبت في الخلف سعة 2.5 لتر وخمس أسطوانات مثل الموجود في سيارة أودي RS3، على الرغم من أن GT2يعزز الإنتاج إلى 600 حصان و 531 رطل قدم ، مقارنةً بمحرك X-Bow Rالبالغ 296 حصانًا و 295 رطلاً.

شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان

لم تؤكد KTMبعد ما إذا كان محرك السير على الطريق سيتم ضبطه وفقًا لمواصفات وحدة السباق أم لا، وسيتم توجيه القيادة إلى المحور الخلفي من خلال علبة تروس متتابعة بسبع سرعات وترس تفاضلي محدود الانزلاق.

شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان

ستتوفر GT2بنفس الهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون بوزن 80 كجم المصمم من قبل Dallara مثل X-Bow، والذي تقول KTM "لقد تم تجربته واختباره في عشرات الحوادث منذ عام 2008"، وبالنسبة للسيارة ذات السقف الصلب يتم إقرانها بقفص فولاذي معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات، كما ستأتي بغطاء مظلة "طائرة مقاتلة" مصنوع من ألياف الكربون يوفر الوصول إلى المقصورة، ولكن يمكن أيضًا فتح النوافذ الزجاجية الصغيرة على الجانب بالكامل.

شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان

تقول KTMإن متسابق X-Bow GT2يرشح الميزان عند 1048 كجم حتى يجف، ولا شك أن المعدات المضافة الضرورية لتجانس سيارة الطريق ستدفع هذا الرقم إلى الأعلى قليلاً ، لكن المهندسين سيعملون جنبًا إلى جنب مع فريق السباق في KTMللتركيز على بناء هيكل خفيف الوزن طوال عملية التطوير.

شركة سيارات السباق KTM تقدم سيارة خارقة بقوة 600 حصان

ستصدر KTMمزيدًا من التفاصيل بالقرب من إطلاق سيارة X-Bow GT2 على الطريق، وقالت الشركة انها لا تزال ملتزمة بإنتاج 100 سيارة كحد أقصى سنويًا، وأن كلX-Bow GT2 ستكون عمولة مخصصة للغاية وفقًا لاحتياجات عملائها.