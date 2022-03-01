مساعد وزير الخارجية: نفاد أموال الطلاب المصريين في بوخارست

كشف السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، عن آخر تفاصيل عودة الطلاب المصريين في بوخارست.

وقال صلاح عبد الصادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج الاخبار، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: “نتواجد في بوخارست في أول طائرة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسالها لاصطحاب الطلاب المصريين المتواجدين حاليًا في رومانيا”.

وأضاف صلاح عبد الصادق: نحرص على التوجه بالطائرة وبصحبتي اثنين من أعضاء الهلال الأحمر لتقديم الدعم الطبي والنفسي"، متابعا أن طبيب من الحجر الصحي لإجراء كشف المسحة تسهيلًا على هؤلاء الطلبة.

وتابع أن كثير منهم نفدت منهم أموالهم أو أغلقت البنوك على أموالهم، ويتم حاليًا تجهيز الجوازات للطلبة وصعودهم الطائرة، والعودة إلى أرض الوطن ستكون في غضون ساعة أو ساعة ونصف بعد انتهاء الإجراءات كأول مجموعة من الطلاب يتم عودتهم".

وأشار إلى أن الطائرة سوف تحمل 173 فردًا من الطلبة المصريين، موضحًا أن سفراء الدول المجاورة لأوكرانيا يقدمون التسهيلات للجميع.





