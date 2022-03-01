الكنيسة: الخطاب الديني المسيحي يعمل على التوعية بأهمية تنظيم الأسرة

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قضية الزيادة السكانية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع المصري.

وأضاف موسى إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الخطاب الديني المسيحي يعمل منذ فترة طويلة على التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية ".

وتابع موسى ابراهيم:" الكنيسة تتحد مع ابناء الكنيسة ونلمس كافة الأزمات الاسرية المتنوعة التي يكون سببها الرئيسي زيادة أعداد أفراد الأسرة ".

وأكمل موسى إبراهيم :" أطلقنا في أبريل 2021 وثيقة تنظيم الأسرة والتي تعتبر بداية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وحددنا موقفنا بشكل رسمي كـ كنيسة ".

ولفت موسى ابراهيم :" لا يسمح لـ المقبلين على الزواج بالكنيسة بإتمام الزواج إلا بعد الحصول على كورس توعوي يرتبط بالقضايا الخاصة بالزواج وأهمها التوعية بتنظيم الأسرة ".