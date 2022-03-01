رئيس وزراء بريطانيا: دعمنا لأوكرانيا مستمر وفرضنا أكبر حزمة من العقوبات على روسيا..فيديو

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ، إن حلف الناتو منظمة فريدة من نوعها لأنها قاومت الطغيان لمدة 70 سنة ودعمت السلم في أوقات السلام والحرب في جميع ول العالم ، مؤكدا أن العالم أصبح أكثر خطورة في الأوقات السابقة .

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا خلال مؤتمر صحفي ، إن العالم يجب أن يتوحد ضد تطلعات الرئيس بوتين والجميع يتحدث مع رئيس أوكرانيا يوميا واكد أنه مصر على الاستقلال وعلى الحفاظ على بلده من خلال المقاومة الأوكرانية لروسيا .

وقال جونسون: إننا فرضنا أكبر حزمة من العقوبات على روسيا ، مؤكدا انه قدم الدعم إلى الأوكرانيين من خلال القدوم إلي المملكة المتحدة .

