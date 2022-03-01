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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصر الله: الغرب فعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الدول الغربية تفعل كل شيء ضد روسيا باستثناء القتال المباشر، في إشارة إلى أن مواقف الغرب تظهر ازدواجية المعايير بسبب مواقفه تجاه الحروب الأمريكية.

وحسب قناة “الجديد” قال نصر الله “بسبب أن أمريكا قوية ومتجبرة يسكت العالم على ظلمها.. ويصمت أمام الارتكابات الأمريكية".

واعتبر  نصر الله، أن أمريكا مسئولة عما يجري في أوكرانيا وهي التي حرضت في هذا الاتجاه.

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وتابع: "واشنطن فعلت كل شيء باتجاه السيناريو الحالي وهي من تضع شروطا لتعقيد الموقف”.

كما أشار إلى أن ما يجري درس وعبرة لمن يثق بواشنطن ويعول عليها.

وأكد “أمريكا سرقت 3 مليارات ونصف المليار دولار من أموال الشعب الأفغاني وسط صمت دولي شامل".

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