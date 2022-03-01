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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف أول

فاركو والاهلي
فاركو والاهلي

قلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو فارق الأهداف أمام الأهلي لتصبح النتيجة 3-1 ،أمام فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

سجل الهدف اللاعب أحمد الصغيري فى الدقيقة 17 من زمن المباراة بعد متابعة جيدة لتسديدة من سوكاري ويتصدى لها الشناوي وترتد ومتابعة من الصغيري ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك

وسجل الأهلي ثلاث أهداف فى ربع ساعة عن طريق أفشة هدفين فى الدقيقة 7 و13 ومحمد شريف فى الدقيقة 5. 

وشهد تشكيل الأهلي تواجد الموزمبيقي لويس ميكيسوني في الخط الهجومي، فيما تم الاحتفاظ بالمالي أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

ويشارك المدافع رامي ربيعة بشكل أساسي في ظل غياب أيمن أشرف، بدر بانون وياسر إبراهيم للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

وسط الهجوم: لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، حسام حسن، أليو ديانج، حسين الشحات، محمود وحيد، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد خليفة نصير.

وتم استبعاد مصطفى شوبير ومحمد محمود من المباراة.

ويدخل الأهلي مباراة فاركو ولديه 22 نقطة جمعهم من 8 مباريات خاضها في بطولة الدوري حتى الآن، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فاركو في المرتبة السابعة بجدول الترتيب وفي جعبته 15 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق خمسة انتصارات مقابل تلقي خمس هزائم.

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