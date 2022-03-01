وسائد وبطاطين.. بريطاني يسافر بسيارته إلى أوكرانيا لمساعدة اللاجئين ومشردي الحرب

استمرار الحرب ووجود الكثير من العالقين في أوكرنيا بمن فيهم أطفال ونساء، كان سببا في انطلاق رجل بسيارته الخاصة في رحلة فردية لإنقاذ ومساعدة اللاجئين من أوكرانيا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحرك المواطن البريطاني “توم ليتليديك” من أجل أن يقدم شيئا ومساعدة اللاجئين بعد أن رأى صور العائلات والأطفال المشردين بسبب النزاع.

وانطلق في رحلته من دورست في رحلة طولها 1600 كيلومتر لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، ووجد الرجل صاحب الـ 31 عاما طريقه إلى الحدود الأوكرانية البولندية بحافلة صغيرة تتسع لـ16 مقعدًا مليئة بالإمدادات مثل البطاطين وأكياس النوم.

وسيسلم الرجل البريطاني اللاجئين كل الحمولة وسيوفر لهم وسائل النقل لمن يحتاج إليها،

و بدأ رحلته يوم الاثنين بعد أن جمع بعض الرجال في “كنت" الذين قرروا القتال لدعم أوكرانيا، وقال إنه سيفعل الشيء نفسه إذا لزم الأمر.

وقال جندي البحرية الملكية السابق إنه بعد أن رأى صور الأطفال والعائلات محطمة ومشتتة بسبب الصراع قرر المساعدة، وفي أقل من 12 ساعة كانت حافلته الصغيرة مليئة بالإمدادات ، بما في ذلك الألعاب والوسائد ، وكان مستعدًا لبدء رحلته.

وقال إنه يريد أن يُظهر للاجئين أنهم ليسوا بمفردهم وأن يجلب لهم الشعور بالأمل والدفء.

وقال: “هناك دائمًا شيء يمكننا القيام به.. في كثير من الأحيان نعتقد أنه يتعين علينا القيام بشيء عظيم وإذا لم يكن كبيرًا فما الفائدة”.

وأضاف: "لا يهم ما نفعله طالما أنه شيء في الاتجاه الصحيح. هناك الكثير منا يرغبون في المساعدة ، وكل هذا سيبني على هذا الشيء العملاق".



وانضم أعضاء جدد ، بمن فيهم أشخاص ليس لديهم خبرة عسكرية ، إلى قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية في كييف، وتم بالفعل جمع ما يقرب من 4000 جنيه إسترليني من خلال صفحة جمع التبرعات التي أنشأها.

وعندما سُئل عن شعوره حيال هذه المغامرة وما إذا كان خائفًا ، قال: “أنا مليء بالعواطف والقيادة الواضحة ... لقد ألهمني حب الناس لتحقيق ذلك”.

ومن المتوقع أن يسافر عبر فرنسا وألمانيا وبولندا ونقل الإمدادات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ، بينما سيواصل شريكه رعاية حانتين له ومطعم إيطالي في بريدبورت.