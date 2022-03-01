عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وسائد وبطاطين.. بريطاني يسافر بسيارته إلى أوكرانيا لمساعدة اللاجئين ومشردي الحرب

البريطاني توم - يساعد
البريطاني توم - يساعد اللاجئين في أوكرانيا

استمرار الحرب ووجود الكثير من العالقين في أوكرنيا بمن فيهم أطفال ونساء، كان سببا في انطلاق رجل بسيارته الخاصة في رحلة فردية لإنقاذ ومساعدة اللاجئين من أوكرانيا.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحرك المواطن البريطاني “توم ليتليديك” من أجل أن يقدم شيئا ومساعدة اللاجئين بعد أن رأى صور العائلات والأطفال المشردين بسبب النزاع.

txt

وزيرة الهجرة: الدولة حريصة على المستقبل التعليمي لـ الطلاب العائدين من أوكرانيا

txt

البرلمان الأوروبي يدعو لمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للاتحاد

 

وانطلق في رحلته من دورست في رحلة طولها 1600 كيلومتر لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين،  ووجد الرجل صاحب الـ 31 عاما طريقه إلى الحدود الأوكرانية البولندية بحافلة صغيرة تتسع لـ16 مقعدًا مليئة بالإمدادات مثل البطاطين وأكياس النوم.

 

وسيسلم الرجل البريطاني اللاجئين كل الحمولة وسيوفر لهم وسائل النقل لمن يحتاج إليها،

و بدأ رحلته يوم الاثنين بعد أن جمع بعض الرجال في “كنت" الذين قرروا القتال لدعم أوكرانيا، وقال إنه سيفعل الشيء نفسه إذا لزم الأمر.

 

 وقال جندي البحرية الملكية السابق إنه بعد أن رأى صور الأطفال والعائلات محطمة ومشتتة بسبب الصراع قرر المساعدة، وفي أقل من 12 ساعة كانت حافلته الصغيرة مليئة بالإمدادات ، بما في ذلك الألعاب والوسائد ، وكان مستعدًا لبدء رحلته.

 

وقال إنه يريد أن يُظهر للاجئين أنهم ليسوا بمفردهم وأن يجلب لهم الشعور بالأمل والدفء. 

وقال: “هناك دائمًا شيء يمكننا القيام به.. في كثير من الأحيان نعتقد أنه يتعين علينا القيام بشيء عظيم وإذا لم يكن كبيرًا فما الفائدة”.

 

وأضاف: "لا يهم ما نفعله طالما أنه شيء في الاتجاه الصحيح. هناك الكثير منا يرغبون في المساعدة ، وكل هذا سيبني على هذا الشيء العملاق".


وانضم أعضاء جدد ، بمن فيهم أشخاص ليس لديهم خبرة عسكرية ، إلى قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية في كييف، وتم بالفعل جمع ما يقرب من 4000 جنيه إسترليني من خلال صفحة جمع التبرعات التي أنشأها.

 

وعندما سُئل عن شعوره حيال هذه المغامرة وما إذا كان خائفًا ، قال: “أنا مليء بالعواطف والقيادة الواضحة ... لقد ألهمني حب الناس لتحقيق ذلك”.

 

ومن المتوقع أن يسافر عبر فرنسا وألمانيا وبولندا ونقل الإمدادات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ، بينما سيواصل شريكه رعاية حانتين له ومطعم إيطالي في بريدبورت.

فرنسا البحرية أوكرانيا الأوكرانيين لاجئين التبرعات العالقين المشردين اللاجئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: الطائرة المصرية أقلعت من بوخارست وعلى متنها 175 عائدا.. فيديو

براتب 50 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يقدم عرضا خرافيا لـ مبابي

ما هي خدمة Starlink للإنترنت الممنوحة لأوكرانيا من إيلون ماسك وكيف تعمل؟

الحرب الروسية الأوكرانية.. الوضع يزداد تأزما.. وقلق غربي من تحالف بكين وموسكو

أغضب ماجدة الرومي.. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

الأرصاد : 19 يوما وينتهي فصل الشتاء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة .. فيديو وصور

أول صور لعودة المواطنين المصريين من بوخارست

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

فيديو

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة .. فيديو وصور

متغطرس.. تعرف على شروط بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا |فيديوجراف

مشكلة القمح والسكر ورغيف العيش .. أبرز 10 تصريحات لوزير التموين مع أحمد موسى ..فيديوجراف

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ