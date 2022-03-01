عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة مشرقة

صدى البلد

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة مشرقة، ونالت صورتها تفاعل واسع من متابعيها، ونالت العديد من التعليقات.


يذكر أن آخر أعمال مى سليم حكاية “إعمل نفسك ميت” بطولة مي سليم، وميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.
 

ويذكر أيضا أنه تم عرض الحكاية السادسة من المسلسل والتي جاءت بعنوان "وأنسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.

اطلالات مي سليم اخبار مي سليم إطلالة مي سليم مي سليم اعمال مي سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

ترشيحاتنا

جيرو يقود تشكيل ميلان أمام إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

إنفصال بهدوء أم تريند؟..نزار الفارس تنبأ بطلاق منة عرفة قبل الإعلان بأسابيع

قبل دخول الصيف.. تحذيرات من حرائق الغابات: تهدد العالم بالدمار

وزيرة الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة المصريين في أوكرانيا والدول المجاورة

وزيرة الهجرة: الطائرة المصرية أقلعت من بوخارست وعلى متنها 175 عائدا.. فيديو

براتب 50 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يقدم عرضا خرافيا لـ مبابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة .. فيديو وصور

أول صور لعودة المواطنين المصريين من بوخارست

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

فيديو

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة .. فيديو وصور

متغطرس.. تعرف على شروط بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا |فيديوجراف

مشكلة القمح والسكر ورغيف العيش .. أبرز 10 تصريحات لوزير التموين مع أحمد موسى ..فيديوجراف

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ