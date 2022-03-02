اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس الثلاثاء 1 مارس أكثر من 1.2 مليار درهم.

و بحسب وكالة انباء الإمارات “وام” شهدت الدائرة تسجيل 368 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 247.96 مليون درهم و299 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 771.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 65 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 257.42 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 114.07 مليون درهم و53 رهنا للفلل والشقق بقيمة 143.35 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 69 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 13.33 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.