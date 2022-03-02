عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس الثلاثاء 1 مارس أكثر من 1.2 مليار درهم.

و بحسب وكالة انباء الإمارات “وام” شهدت الدائرة تسجيل 368 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 247.96 مليون درهم و299 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 771.26 مليون درهم.

اقتصاد الامارات| شركة الحديد تبحث مع موريتانيا إنتاج مكورات خام الأكسيد

اقتصاد الإمارات|بحث تعزيز التعاون مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 65 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 257.42 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 114.07 مليون درهم و53 رهنا للفلل والشقق بقيمة 143.35 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 69 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 13.33 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 3 ملايين درهم.

اقتصاد الامارات الشيخ محمد بن راشد وكالة انباء الامارات التصرفات العقارية الأراضي والأملاك منطقة الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

زيادة في 10 أنواع.. الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية|فيديو

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

تنويه عاجل من سفارة مصر في سلوفاكيا بشأن المواطنين المغادرين أوكرانيا

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

ترشيحاتنا

نقيب المأذونين يناشد بإصدر قانون بتجريم الزواج لأقل من 18 سنة| فيديو

كيف يقبض ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد؟.. دار الإفتاء توضح

بايدن أمام الكونجرس: حرب بوتين مفتعلة.. والطغاة يجب أن يدفعوا ثمن عدوانهم

تنويه عاجل من سفارة مصر في سلوفاكيا بشأن المواطنين المغادرين أوكرانيا

الفنانة التونسية مليحة: ابتعدت عن الفن فترة لتكون لدي عائلة |فيديو

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 1443 هـ بعد غروب الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ