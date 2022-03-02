" WATCH IT " تعلن عن استراتيجيتها الجديدة بالتوسع في تقديم المحتوى

عرض برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " تقريرا عن منصة " WATCH IT " ، والتي اعلنت عن استراتيجيتها الجديدة بالتوسع في تقديم المحتوى وتكشف عن الشكل والهوية الجديدة للمنصة .

وقالت نشوى جاد ، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتخب للمنصة ، إن الاستراتيجية الجديدة تمكن المستخدم من مشاهدة المنصة بشكل سلس ، وشكل سهل في استخدام محرك البث.

وكانت قد أعلنت منصة WATCH IT عن استراتيجيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة في الاستحواذ وإنتاج المحتوى الدرامي والسينمائي مع تقديم تغيير جذري في شكل المنصة وطريقة الاشتراك؛ في خطوة مهمة لتقديم خدمة متميزة لملايين من مشتركيها في مصر والعالم.

وقال حسن عبد الله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مؤتمر صحفي في القاهرة إن "المتحدة ترى في WATCH IT عموداً أساسياً للاستثمار في صناعة المحتوى الترفيهي وحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي والبرامجي المصري والعربي،" مضيفا أن المتحدة تسعى لتوفير كافة الإمكانات الفنية والبشرية لوضع المنصة في الصدارة."