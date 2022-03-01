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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمين الصحي: إجراء عمليات القلب المفتوح على نفقة الدولة خلال 15 يوما لشهر

التأمين
التأمين

أكد الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي، أن الهيئة تقدم الخدمات الطبية من خلال جميع المنشآت الصحية في مصر سواء قطاع عام أو خاص.

 

وأوضح محمد ضاحي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، أن التعاقد  مع المستشفيات، وفقا لمعايير محددة وضمان للخدمة الطبية المقدمة.


وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي، أن قوائم الانتظار حلت مشكلة كبيرة جدا قبل ٢٠٢٠ كان الانتظار من ٣ شهور ل٣ سنوات، مضيفا أن إجراء عمليات القلب المفتوح على نفقة الدولة خلال اسبوعين لشهر.


وأوضح محمد ضاحي، أنه تم تغطية ٦٩٪ من تعداد السكان تحت مظلة التأمين الصحي.

 

أكد الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي،  أن الهيئة أجرت فحص طبي لأكثر من ٩ مليون طالب من بين ١١ مليون طالب مستهدف.

وأوضح  ضاحي، أن هناك مايقرب من  ٥٤مليون و٥٠٠ الف مواطن مصري انضموا  لمظلة التأمين الصحي.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي، أنه تم ضم ١٥ مليون و٢٨٠ ألف مواطن تحت مظلة التأمين الصحي من بينهم العمالة غير المنتظمة.

 

محمد ضاحي إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الخدمات الطبية اخبار التوك توك

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