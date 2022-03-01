أستاذ علوم سياسية: العقوبات الغربية المتسارعة على روسيا دليل على ارتباكهم

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن مشهد الأزمة الاوكرانية تتطور، والمنظومة الغربية تتجه للتصعيد، وهناك حالة هيسترية، حيث هناك كم من العقوبات غير مسبوقة، وتتخذ القرارات بسرعة كبيرا، معتبرا أنه دليلا على ارتباك الموقف الغربي.

وأشار قناة، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن المعتاد عن العقوبات الغربية أنها تأتي مجزأة وهو عكس ما حدث مع روسيا، معتبرا أن التصعيد الغربي هو محاولة لاستنزاف روسيا.

وأضاف أن العقوبات الغربية وصلت إلى مجال الرياضة، لافتا إلى أن الأزمة الأوكرانية أصبحت ملفا هاما للمواطن الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بوضع اللاجئين الأوكران، متسائلا: "ما المختلف في اللاجىء الأوكراني عن اللاجىء السوري؟، منوها بأن أوكرانيا هى مجرد حائط ترتد عليه التفاعلات الدولية، لافتا إلى أن هناك صراع مفتوح بين روسيا والغرب حاليا، ولكن الغرب يستبعد فكرة الدخول عسكريا أمام روسيا.

