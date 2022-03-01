الأرصاد عن طقس الغد: شديد الحرارة محمل بالرياح صباحا | شاهد

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس الغد مشمس صباحا ، ومائل للبرودة ليلا ، موضحا أن حالة الطقس سشتهد زيادة في فترات سطوع الشمس .

وأضاف الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن ذروة الموجة الحرارة ستكون غدا على أغلب محافظات الجمهورية ، وتصل درجة الحرارة العظمى لـ 28 درجة مئوية ، بسبب الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية .

وتابع "شاهين " ، أن الرياح الجنوبية الغربية تتسبب في انخفضا الرؤية على الطرق الصحراوية ، ولكنها لا تعيق حركة الطرق .

وأردف " شاهين " ، أن هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ، مثل السلوم ومطروح والإسكندرية ، وتمتد لبعض مناطق الوجه البحري .

وفي تصريحات سابقة ، حذر " شاهين " المواطنين من تخفيف الملابس ، خلال الفترة الحالية ، مؤكدا :" هنرجع تاني للانخفاضات من جديد " .

وتابع : " متنخدعوش في الطقس وتخففوا من الملابس والفترة الجاية هنشهد تقلبات جوبة معتادة في نهايات الفصول ، وننصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية .