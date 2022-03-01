رامي جمال يشوق جمهوره: الحفلة الجاية فيها مفاجآت كتير

شارك الفنان رامي جمال، جمهوره،بمجموعة صور جديدة له من علي المسرح،ونشرها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب رامي جمال معلقا من خلال صورته:الدنيا طعمها سكري 😁😁الحفله الجايه فيها مفاجأت كتير.



وروج المطرب رامي جمال لحفلة جديدة في القاهرة بعد حفلته المميزة بالرياض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب: “خيراً و لأول مرة معاً في أكبر و أضخم حفلات القاهرة من جديد..! بوب ميوزيك فيستيفال يجمع بين السوبر ستارز #رامي_صبري ، #رامي_جمال و #بهاء_سلطان - يوم الجمعة 18 مارس، لأول مرة في قلب القاهرة بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر”.