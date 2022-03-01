عقب ثنائية أفشة وهدف شريف .. ترتيب هدافي الدوري الممتاز

داوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحه الإفريقية وفاز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تجرع هزيمة مفاجئة أمام صن داونز بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

فوز الاهلي على فاركو رفع رصيده إلى النقطة 25 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو

1- مروان حمدي (سموحة) - كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) المركز الأول برصيد 6 أهداف.

2- بيرسي تاو (الأهلي) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود وادي (بيراميدز) - جون إيبوكا (إنبي) المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

3- محمد شريف وعلي معلول (الأهلي) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق كالابا (سموحة) – خالد قمر (الجونة) المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

4- محمد مجدي أفشة (الأهلي) - أشرف بن شرقي، عمر السعيد (الزمالك) - عبد الله السعيد ووليد الكرتي (بيراميدز) - أحمد رفعت (فيوتشر) – عبده يحيي (غزل المحلة) – محمد سالم ومحمد سمير (المقاولون العرب) – حسن علي (المصري) – إبراهيم عادل (بيراميدز) المركز الثالث برصيد 3 أهداف.