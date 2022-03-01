ربيع: الرسوم الإضافية ستزيد دخل قناة السويس 250 مليون دولار في السنة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى إيرادات وحمولات وعدد سفن في العام الميلادي المنقضي، كما حققت القناة أعلى أرقام في يناير وفبراير مقارنة بشهري يناير وفبراير في الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن هيئة القناة تقوم بحساب الزيادة بناء على الدراسات الدقيقة التي تجريها إدارة القناة.

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "رصدنا زيادة كبيرة في معدلات عبور السفن في شهري يناير وفبراير الماضيين، وحركة النقل البحري تشهد تعافيا كبيرا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وبالنسبة إلى الرسوم الإضافية فإنه سيزيد دخل القناة ما بين 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في السنة".

وفي وقت سابق، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة ستنفذ استراتيجية شاملة تحقق تطويرا متكاملا لمرفق قناة السويس الحيوي بحلول سنة 2023، وذلك خلال استقبال الأعضاء المشاركين بدورة التعاون الإفريقي لصناع القرار رقم 14 والتي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا لكبار قادة القوات المسلحة بعدد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، برئاسة العميد أيمن عاطف مكي مُشرف الدورة،.

وأكد أن الاستراتيجية تضمن ان يستمر العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحي، بالإضاف إلى تحديث أسطول الوحدات البحرية، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتنفيذ خطة التحول الرقمي.