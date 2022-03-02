أخبار الفن | طارق الشناوي: سمير صبري بخير.. ويستعد لعملية القسطرة… بدرية طلبة تفتح النار على طليق منة عرفة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرضها من خلال السطور التالية..



كشف الناقد طارق الشناوي تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري وأكد أنه بخير نفسيا، ويستعد لعملية القسطرة.

قررت منصة WATCH IT عرض المسلسل الدرامى تحقيق، بدءًا من الغد، الأربعاء، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

فتحت الفنانة بدرية طلبة النار ، على محمود المهدى بعد انفصاله عن الفنانة منة عرفة صباح اليوم ، وبسبب خلافاته مع الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية.

يرى الفنان أشرف عبد الباقى أن نظرة المجتمع لذوى القدارت الخاصة كان السبب الرئيسى فى تغييرها الى حد بعيد هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.



تكريم وكرنفال فني.. تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الجمعة

على ضفاف نهر النيل بالأقصر تبدأ مراسم حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم ، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم من داخل قاعة المؤتمرات