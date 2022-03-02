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برلمان

برلماني يطالب بالإعتماد علي المدربين المصريين في تأهيل الفرق والمنتخب الرياضي

النائب عامر الشوربجي
النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن مجال الرياضة يحظي بإهتمام بالغ من القيادة السياسية وذلك خاصة بعد أن أصبحت تلعب دورا محوريا في تنمية إقتصاديات العديد من دول العالم وبالتالي يستلزم علينا تطوير البنية الأساسية لـ منظومة الرياضة.

و طالب " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بأهمية الإعتماد علي المدربين المصريين في البطولات الافريقية والعالمية والتحرر من مفهوم المدرب الأجنبي، معقبا " مفيش مدرب هيخاف علي نتيجة فريقه وكرامة منتخبه إلا وكان مصري"، لافتا إلي أن مصر تمتلك قامات ممتازة في مجال التدريب استطاعت ان تضع بصمات نجاح علي الفرق المصرية وبالتالي من ضروري الإيمان بها.

و لفت عضو مجلس النواب، إلي أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء وتأهيل مراكز الشباب بجميع القري المدرجة ضمن المبادرة، معقبا " مفيش قرية مش هيكون فيها نادي أو مركز شباب" مما يدعم أيضا إكتشاف المواهب والذي من الضروري البحث عنها بشكل دائم.

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و اختتم البرلماني حديثه، قائلا : ضروري جدا نكون أصحاب مشاركة فعالة في إستضافة البطولات العلمية من خلال المنافسة بمواهب محترفة ومن أهمها الألعاب الفردية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.

الرياضة البطولات الأفريقية مبادرة حياة كريمة مراكز الشباب اكتشاف المواهب المدرب الأجنبي

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